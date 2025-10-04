Marmara'da Gazze İçin Dayanışma Etkinliği Düzenlendi

Haberler

Balıkesir'in Marmara ilçesinde Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gazze'deki sivillere insani destek sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte yürüyüş gerçekleştirildi, sloganlar atıldı ve yardım kampanyası başlatıldı.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gazze'deki sivillere insani desteği artırmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Cami önünde başlayan destek yürüyüşü, Atatürk Caddesi boyunca devam ederek Saraylar İskelesi'nde sona erdi. Aynı gün Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen yardım kampanyası ise öğrenciler, veliler ve öğretmenler bir araya gelerek dayanışma sergiledi.

Destek yürüyüşünde barış, insani yardım ve dayanışma temalı pankartlar taşınırken; minik öğrenciler Türkçe, İngilizce ve Arapça sloganlar attılar.

Etkinliklere öğrenciler, öğretmenler, veliler ve çok sayıda gönüllü katıldı. Katılımcılar, "insani yardımın siyasetin üstünde, vicdanın ortak paydasında buluştuğu" mesajını vurguladı.

Okul Müdürü Ömer Sağır, "Bugün burada öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle ve velilerimizle aynı niyetle buluştuk: Mazlumun elinden tutmak, acıyı paylaşmak, umudu büyütmek. Attığımız her adım, söylediğimiz her sözün temelinde insan onuruna saygı ve kardeşlik bilinci var. Gazze'de bir çocuğun yüzünde beliren küçücük bir tebessüm için dahi çaba sarf etmeye değer. Bu etkinlik, siyaset üstü bir insanlık çağrısıdır. Düzenlediğimiz yardım dayanışmasından elde edilen gelirin her kuruşu, Gazze'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere ilgili kuruluşlara teslim edilecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
