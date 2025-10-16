Mardinli Hayırsever İş Adamından Gazze'ye 839 Bin Lira Bağış

Afrika ülkesi Angola Cumhuriyeti'nde restoran işletmeciliği yapan Mardinli hayırsever iş adamı İbrahim Yüksekdağ, Gazze'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere Artuklu Kızılay Şubesine 839 bin lira bağışta bulundu.

Artuklu Kızılay Şube Başkanı Şehmus Arı, yapılan bağışın hem mazlumlar hem de Kızılay camiası adına kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Rabbim böylesine cömert hayırseverlerin sayısını artırsın. Bizler Kızılay olarak veren el ile alan el arasında kurulan iyilik köprüsüyüz. Gazze'ye bir sözümüz vardı, 'Bir gün çiçeklerle geleceğiz Gazze'ye' demiştik. İnşallah bu sözümüzü de yerine getireceğiz" dedi.

Yüksekdağ tarafından yapılan bağışın, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Artuklu Kızılay Şubesi tarafından teslim alındığı belirtildi. - MARDİN