Mardin Kızıltepe'de iş hanındaki asansör çökünce 2 kişi yaralandı

Mardin Kızıltepe'de iş hanındaki asansör çökünce 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İpek Mahallesi'ndeki iş hanında asansörün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Gülten AKGÜL
(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş hanında asansörün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, İpek Mahallesi'nde bulunan iş hanında meydana geldi. Asansörün çökmesi sonucu içeride bulunan R.G. ve M.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: ANKA