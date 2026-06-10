Mardin'de Güvenlik Korucuları Federasyonu Açıldı

Mardin'de, Nuh Kaya başkanlığında kurulan Mardin Güvenlik Korucuları Birlik ve Dayanışma Federasyonu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Midyat ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen açılış programı, şehitler için okunan mevlit ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yoğun katılımla gerçekleşen programa güvenlik korucuları, şehit ve gazi aileleri ile çok sayıda davetli iştirak etti. Programda konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Mehmet Güngör, güvenlik korucularının geçmişten günümüze devlet tarafından verilen tüm görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirtti. Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin destekleriyle yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini ifade etti.

Federasyon Başkanı Nuh Kaya ise, federasyonun yalnızca bir kurum değil, aynı zamanda güvenlik korucuları, şehit aileleri ve gaziler arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirecek önemli bir yapı olduğunu söyledi. Kaya, "Bugün burada yalnızca bir binanın veya bir kurumun açılışını gerçekleştirmiyor, aynı zamanda güvenlik korucularımızın, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunu daha da güçlendirecek önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz. Güvenlik korucularımız, ülkemizin huzuru, güvenliği ve devletimizin bekası uğruna büyük fedakarlıklar göstermiş, terörle mücadelede kahramanca görev yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Bu kutlu görevi yerine getirirken şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Açılış programına Vali Tuncay Akkoyun, Mehmet Kaya, Muhammed Enes İpek, Mehmet Zahid Uzun, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, güvenlik korucuları ile şehit ve gazi ailelerinin temsilcileri katıldı.

Program, yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı