Mardin'de Şehitliklerde Yapım ve Bakım Çalışmaları Yapıldı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un talimatıyla, 10 ilçede bulunan şehitliklerde ve şehit kabirlerinde mezar yapımı, bakım, onarım, temizlik ve çiçeklendirme çalışmaları yapıldı.

Mardin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi'nin katkısıyla şehitlerin kabirlerinde bayrak dikimi, bakım, onarım ve çiçeklendirme çalışmaları yapıldı.

Şehit yakınlarını da unutmayan görevliler, düzenli bir şekilde şehir genelinde ziyaretlerde bulunuyor. Şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilerek ihtiyaç ve talepleri dinleniyor, ilgili birimlere iletiliyor.

17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük merkezli yaşanan depremde görev yaptığı Gölcük Donanma Komutanlığında şehit düşen Umran Bozdağ'ın Artuklu ilçesi Kumlu Mahallesi'nde bulunan kardeşi Abdulbasit Bozdağ, "Valimize teşekkür ediyorum. Şehidimizin kabrinin tadilatı için kendisi çok ilgilendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

13 Eylül 1993 tarihinde terörle mücadelede şehit düşen güvenlik korucusu Mehmet Emin Emen ve 13 Eylül 2019'da şehit düşen oğlu güvenlik korucusu Abdullatif Emen'in Ömerli ilçesi Kayaüstü Mahallesi'nde bulunan mezarlıklarının bakımı ve çevre düzenlemeleri yapıldı.

Şehit korucu Abdullatif Emen'in oğlu Mehmet Emin Emen, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getirerek, "Valimiz Tuncay Akkoyun düzenli olarak bizleri ziyaret ediyor. Ekipler, şehitliğimizi kontrol ederek şanlı bayrağımızı diktiler, mezarlıkta bakımı ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdiler. Bizi yalnız bırakmadıkları için Mardin Valimize ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Devlet bize baba şefkati ile yaklaştı"

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın Kızıltepe ilçesine bağlı Arıklı Mahallesi Boyunlu mezrasında ikamet eden babası Yusuf Dündar, "Şehadet haberini ilk duyduğumuzdan itibaren bugüne kadar Valimiz Tuncay Akkoyun ve devletimizin tüm kurumları bizi yalnız bırakmadı, bize sahip çıktılar. Gereken her şeyi fazlası ile yaptılar. Yapılanlar prosedür gereği değil gönülden, baba şefkati ile bize yaklaştılar. Valimizin talimatıyla mezarlığımızın etrafındaki duvarı yaptılar. Mezarlığın içerisinde bulunan taziye evimizin tüm eksikleri tamamlandı. Devlet bizi yalnız bırakmadı, büyüklerimiz bizleri arayıp soruyorlar, bir eksiğimiz var mı yok mu diye. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - MARDİN