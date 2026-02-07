Haberler

Mardin Nusaybin Yolunda Kaza: 1 Ölü 4 Yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin yolu Akıncı köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

(MARDİN) - Mardin'in Nusaybin yolu Akıncı köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mardin-Nusaybin yolu Akıncı köyü mevkisinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre, kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Nusaybin ve Mardin'deki hastanelere kaldırıldı. Trafik, kazanın ardından bir süre kontrollü olarak verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
