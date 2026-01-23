Mardin Kızıltepe'de Suriye'de Yaşananlara Tepki Yürüyüşü... Uçar: Halklar Kimlikleri Yüzünden Katlediliyor

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye'de yaşanan gelişmelere yönelik bir yürüyüş düzenlendi.

Demokratik Kurumlar Platformu'nun çağrısıyla Özgürlük Meydanı'nda başlayan yürüyüşe, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş ve beraberindeki parti yöneticileri katıldı. Yaklaşık bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Özgürlük Meydanı'ndan başlayarak Kilise Caddesi ve Hastane Caddesi güzergahını izledi. Yürüyüş, Berçem Mahallesi'nde bulunan Mehmet Sincar Parkı'nda sona erdi.

Parkta yapılan açıklamada konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Kürt halkının Ortadoğu'da demokrasi ve özgürlükler açısından önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek açıklamada bulundu.

Uçar, açıklamasında şu ifadeleri kullanıldı:

"21. yüzyıldayız. 21. yüzyılda halklar kimlikleri yüzünden katlediliyor. Rojava'da Kürtler, Kürt olduğu için katlediliyor. Rojava'da Aleviler, Alevi olduğu için katlediliyor. Rojava'da Dürziler, Dürzi olduğu için katlediliyor. 21. yüzyılda bir halkın kendisini savunması, bir halkın yaşadığı toprağı savunması, bir halkın kimliğini, mücadelesini savunması savaş gerekçesi yapılıyor. İstanbul'dan Ankara'ya, Adana'dan Mersin'e, İzmir'e, Kocaeli'ne, Van'dan Hakkari'ye, Amed'e, Mardin'e; Kürtler, çizdiğiniz sınırlara rağmen birliği duygusunu hiçbir zaman kaybetmedi. Ne yaptığınız savaşlar, ne gösterdiğiniz saldırılar Kürt halkının umudunu da, Kürt halkının özgürlük mücadelesini de geriletmedi, geriletemeyecek.

Rojava deyince hepimizin aklına tek bir şey geliyor, devrim. Öncelikli olarak da kadın devrimi. Biliyoruz, dünyadaki erkek egemenliğinin en çok korktuğu şey kadınların özgürlüğü, kadınların devrimi. Gerçekleşti Rojava'da. Sırtını HTŞ'ye dayayanlar, HTŞ'den güç almaya çalışanlar... Bir Kürt kadınının saçlarını kesip sosyal medyada paylaşan alçağa hep birlikte sesleniyoruz: "Jin, Jiyan, Azadi" (Kadın, Yaşam, Özgürlük) demeye devam edeceğiz!

Kadınlar olarak, Kürt halkının ve bütün halkların özgürlük mücadelesinde; kendi özgürlüğümüzü esas alarak, kendi özgürlük mücadelemizle birlikte yürütmeye devam edeceğiz. Kadınlar geri adım atmayacak. Saçımızdaki her bir örük, saçımızdaki her bir tel, bizim özgürlük mücadelemizin gerekçesi olmaya devam edecek. Ezidi kadınlardan günümüze; kadınları köleleştiren, kadınlara tecavüz eden, kadınları satan zihniyete Kürdistan'ın her yerinden cevap olduk, olmaya devam edeceğiz."