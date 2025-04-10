Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı

Merakla beklenen görüşme Beştepe'de başladı! İşte ilk kareler
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu
Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı

Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı

Mardin'de Polis Haftası kutlandı

Mardin'de Polis Haftası kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Mardin'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Mardin Valiliği Hükümet Konağıbas gerçekleştirilen törende, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Mardin Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Gara şehidi Polis Memuru Vedat Kaya, kabri başında dualarla anıldı. - MARDİN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.