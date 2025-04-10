Mardin'de Polis Haftası kutlandı
Mardin'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Mardin'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Mardin Valiliği Hükümet Konağıbas gerçekleştirilen törende, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından Mardin Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Gara şehidi Polis Memuru Vedat Kaya, kabri başında dualarla anıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel