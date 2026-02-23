Haberler

Mardin'de Motosiklet Kazasında 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mardin'in Savur ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Nurullah Filiz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Genç, kazanın ardından yoğun bakımda üç gün süren bir yaşam mücadelesi verdi.

(MARDİN) - Haber: Gülten Akgül

Mardin'in Savur ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Nurullah Filiz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 20 Şubat'ta Savur ilçe merkezinde meydana geldi. Nurullah Filiz, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Filiz, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından Filiz'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Filiz'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen gencin cenazesi, Savur ilçe merkezinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

