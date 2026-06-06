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Mardin'de İnşaatın 12'nci Katından Düşen İşçi Yaşamını Yitirdi

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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir inşaatta çalışan 50 yaşındaki Mehmet Şükrü Akyol, 12. kattan beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Artuklu ilçesinde 50 yaşındaki Mehmet Şükrü Akyol, çalıştığı inşaatın 12'nci katından düşerek yaşamını yitirdi.

Artuklu ilçesine bağlı merkez Nur Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Mehmet Şükrü Akyol (50), henüz belirlenemeyen bir nedenle 12'nci kattan beton zemine düştü.

Çevredeki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yüksekten düşen Akyol'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Şükrü Akyol'un cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: ANKA
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