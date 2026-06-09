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Mardin'de İki Kardeş, Aralarında Çıkan Silahlı Kavgada Yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada her iki kardeş de yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki kardeş aralarında çıkan silahlı kavgada, yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesine bağlı İpek Mahallesi'nde Ferhat Y. ile kardeşi Cemal Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, silah kullanılması sonucu her iki kardeş de vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ferhat Y. ve Cemal Y.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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