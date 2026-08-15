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Mardin'de Bıçaklı Kavga: 27 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Mardin'de Bıçaklı Kavga: 27 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 27 yaşındaki Doğan Çılgın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 27 yaşındaki Doğan Çılgın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 27 yaşındaki Doğan Çılgın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan Çılgın, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çılgın, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çılgın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Doğan Çılgın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, polis ekiplerinin olaya karışan şüphelileri yakalamak için başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
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