Mardin'de Ev Yangını: 5 Kişi Dumandan Etkilendi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen kişileri hastaneye kaldırdı.
Mardin'de ev yangını: 5 kişi dumandan etkilendi
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
Nusaybin ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen aynı aileden 5 kişi hastaneye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ASLAN - Yerel