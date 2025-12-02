Haberler

Mardin'de Çocuklara Trafik Eğitimi Düzenlendi

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik trafik eğitimi verildi. ÇOGEP'in projeleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, trafik kuralları eğlenceli bir şekilde öğretildi ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ÇOGEP'in "Sen de Geleceğin Parçası Ol" Projesi kapsamında bilgilendirici ve farkındalık artırıcı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Artuklu Trafik Eğitim Parkında çocuklarla bir araya gelerek polislik mesleğini tanıttı ve trafik kuralları hakkında eğlenceli, uygulamalı bir eğitim verdi. Ekipler ayrıca 13 Mart Mahallesi pazar yerinde esnafı ve vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirdi. KADES uygulaması hakkında farkındalık oluşturuldu, uygulamayı indirmek isteyenlere destek sağlandı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliği, bilinçlenmesi ve korunması için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor" ifadelerine yer verildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

