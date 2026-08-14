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Midyat'ta 5. kattan düşerek ölen kadının eşi tutuklandı

Midyat'ta 5. kattan düşerek ölen kadının eşi tutuklandı
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Mardin'in Midyat ilçesinde 11 Ağustos'ta 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Bedriye Naz'ın cenazesi, otopsinin ardından Acırlı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Soruşturma kapsamında olay öncesinde maktul ile tartıştığı öne sürülen eşi Levent Naz gözaltına alındı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Midyat ilçesinde 5'inci kattan düşerek hayatını kaybeden Bedriye Naz'ın eşi Levent Naz, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Olay, 11 Ağustos tarihinde Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde bulunan Tanlar Sitesi'nde meydana geldi. 5'inci kattaki dairede ikamet eden Bedriye Naz, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Bedriye Naz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bedriye Naz'ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Midyat'ın kırsal Acırlı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında, olay öncesinde maktul ile tartıştığı öne sürülen eşi Levent Naz gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Levent Naz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA
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