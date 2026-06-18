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Mardin Kızıltepe'de Ay ve Venüs Aynı Hizada Ay-Yıldız Motifli Görsel Şölen Yarattı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinde Ay ile Venüs'ün yan yana gelmesiyle nadir bir gök hizalanması yaşandı. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler, Türk bayrağını andıran estetik bir görüntü oluşturdu.

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinde gökyüzünde nadir bir doğa olayı yaşandı. Hilal şeklindeki Ay ile gökyüzünün en parlak gezegeni olan Venüs'ün yan yana gelerek oluşturduğu estetik hizalanma kameralara yansıdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinde gökyüzünde yaşanan nadir doğa olayı, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. İnce hilal şeklindeki Ay ile gökyüzünün en parlak gezegeni olan Venüs'ün aynı hizada yan yana gelmesi, Mezopotamya semalarında Türk bayrağındaki Ay-Yıldız motifini anımsatan görsel bir şölen oluşturdu.

Dört bir yanından net bir şekilde görülebilen bu estetik hizalanmayı fark eden Kızıltepeliler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Görüntünün Ay ile Venüs'ün Dünya'dan bakıldığında aynı doğrultuya gelmesiyle oluşan astrolojik bir kavuşma (gök hizalanması) olayı olduğunu belirttildi.

Kaynak: ANKA
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