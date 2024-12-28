Mardin'de Aşiretler Arası Kavga Sonunda Barış Sağlandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aşiret arasında yaklaşık 2 yıl önce başlayan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti. Kavga, bölgenin kanaat önderlerinin araya girmesiyle sona erdi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 12 Ağustos 2022 tarihine Cevzati ve Meşkinan aşiretlerinin mensupları arasında çıkan olayda Metin Özveren hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Kanaat önderleri Seydo Çılgın, Eyyüp Gökçen, Temerekan aşireti ileri gelenlerinden Mehmet Aslan ve Abdulnasır Aydın'ın girişimleriyle barış sağlandı. Kızıltepe Seyda Camii'nde verilen barış yemeğine, bölgenin kanaat önderleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve yüzlerce davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Seyda Mehdi Heleli barış ile ilgili bir konuşma yaptı. Program, aşiret fertlerinin el sıkışması ve verilen barış yemeğinin ardından son buldu.

Programda gazetecilere açıklama yapan barış heyeti sorumlusu Seydo Çılgın, "Bu bölgemizin kanayan yarasıdır. Maalesef iki yıl önce Cevzat aşireti ve Meşkini aşiretinde ölümle sonuçlanan bir olay oldu. Şeyh Muhammed Mehdi Heleli ile birlikte mücadele verdik. Yaklaşık 6 aydır mücadele ettik. Sağ olsun köy imamı Zahir Demirel, köy muhtarı Soner Kanat, Hatip Çağıran ile birlikte bize yardımcı oldular. Meşkinan aşiretinden Ali Amak ile birlikte bu mücadeleyi verdik. Allah'a çok şükür dostlarımızın sayesinde bu barışı sağladık. Bölgemizde bu tür olayların daha fazla büyümemesi için ekip halinde bu yola başvurduk. Daha önce de bu tür şeylerle mücadele ettik. Bölgemizde istenmeyen bu olayları önlemek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz" dedi. - MARDİN