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Mardin'de Akraba İki Aile Arasında Arazi Anlaşmazlığı... 5 Kişi Silahla Yaralandı

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Mardin'in Derik ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Derik ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Derik ilçesine bağlı kırsal Kuşçu Mahallesi'nde, öğle saatlerinde akraba iki aile arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ş.K. (37), R.K. (60), B.D. (23), M.D. (27) ve Z.D. (48), silahla ateş açılması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: ANKA
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