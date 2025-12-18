Haberler

Artuklu'da Aylarca Süren Yol Çalışması Kazaya Neden Oldu

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde altyapı çalışmaları kapsamında açılan çukura düşen araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, mahalle sakinleri çalışmalara devam edilmesini istedi.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde altyapı çalışmaları kapsamında açılan çukura düşen araçta maddi hasar oluştu.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi üzerindeki 1931. Sokak'ta gece meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NC 6181 plakalı otomobil, altyapı için kazılan çukura düştü.

İhbar üzerinde bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde hasar meydana geldi. Otomobil çekici yardımıyla çukurdan çıkarılırken, mahalle sakinleri aylarca süren çalışmaların bir an önce tamamlanmasını talep etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
