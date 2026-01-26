Haberler

Mardin'de bazı etkinlikler 5 gün süreyle yasaklandı

Güncelleme:
Mardin Valiliği, il genelinde bazı etkinliklerin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yürüyüş ve toplanma gibi eylemler, güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

Mardin Valiliği, il genelinde bazı etkinliklerin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 27 Ocak Salı günü saat 13.00'te Nusaybin ilçesi Nevruz Bulvarı'nda düzenlenmek istenen yürüyüşe ilişkin son dönemde ülke genelinde ve sınır ötesinde yaşanan gelişmeler ile bunun muhtemel etkilerinin dikkate alınarak ayrıntılı bir değerlendirme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yukarıda belirtilen tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması maksadıyla Mardin ili mülki sınırları içerisinde aşağıdaki tedbirlerin alınması Valiliğimizce uygun görülmüştür. 27 Ocak 2026 Salı günü saat 00.01'den başlayarak 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında, açık alanlarda yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylem, dış ilçelerden yapılmak istenen yürüyüşlere katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların ilçelerden çıkışları ve/veya il merkezine girişleri, diğer illerden mezkur toplanma ve yürüyüşlere katılmak amacıyla geldiği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri/geçişleri/çıkışları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A. B ve C maddeleri gereğince yasaklanmıştır" denildi. - MARDİN

