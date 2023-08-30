Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Mardin'de de coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Mardin'de de coşkuyla kutlandı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un ve akabinde 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Denen'in Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tank Kurmay Binbaşı Erman Yıldız yaparken, günün anlam ve önemini belirten şiiri ise Mehmet Edip Fatma Yüksel Kız Anadolu Lisesi öğrencilerinden Zeynep Ökmen okudu.

Kutlama töreninin ardından Vali Tuncay Akkoyun'un ev sahipliğinde Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında kabul töreni gerçekleştirildi. Vali Tuncay Akkoyun, kabul törenine katılan davetlilerin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik etti. Etkinliklere, Vali Tuncay Akkoyun'un yanı sıra, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Denen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Kabul töreninin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı sona erdi. - MARDİN