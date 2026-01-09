Haberler

Mardin'de 16 Yaşındaki Melek Ayhan'dan Günlerdir Haber Alınamıyor. Nazmiye Ayhan: "Her Yerde Seni Arıyorum Kızım"

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan Ayhan ailesi, 16 yaşındaki kızları Melek Ayhan'ın kaybolduğundan beri büyük bir endişe yaşıyor. Aile, resmi kurumlara başvurarak kızlarını bulmaları için yardım talep etti.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN)- Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan Yusuf ve Nazmiye Ayhan çifti, 16 yaşındaki kızları Melek Ayhan'dan cumartesi gününden bu yana haber alamıyor. Anne, baba ve kardeşleri ailenin en küçük çocuğu olan Melek'i Mardin'in birçok noktasında aradı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı.

Mardin Artuklu'da ikamet eden Ayhan ailesi, 16 yaşındaki kızları Melek Ayhan'ın kaybolmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ile Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. Olayla ilgili resmi birimlerce başlatılan arama ve soruşturma sürüyor. Kayıp kızın annesi Nazmiye Ayhan, yaşadıkları süreci gözyaşları içinde şöyle anlattı:

Kaynak: ANKA / Yerel
