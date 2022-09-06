Manisa yerel: Turgutlu'daki Şenlikler 'Zurnaların Çığlığı Festivali' ile Devam Ediyor

Manisa yerel haberine göre Turgutlu Belediyesi Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri, “Zurnaların Çığlığı Festivali” ile devam ediyor. Ünlü müzisyen Serkan Çağrı’nın onur konuğu olarak katılacağı “Zurnaların Çığlığı Festivali”, bu akşam 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda Turgutlulularla buluşacak.

Turgutlu Belediyesi Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri, "Zurnaların Çığlığı Festivali" ile devam ediyor. Ünlü müzisyen Serkan Çağrı'nın onur konuğu olarak katılacağı "Zurnaların Çığlığı Festivali", bu akşam 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda Turgutlulularla buluşacak.

Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında düzenlenecek "Zurnaların Çığlığı Festivali", zurna üstatlarını Turgutlu'da bir araya getirecek.

Ünlü müzisyen Serkan Çağrı'nın onur konuğu olarak katılacağı festivalde 16 kişilik solo zurna ustaları; Halil Çokyürekli, Basri Eğriboyun, Buğra Kutbay, Emrah Toplar, Erman Çalgıcı, Ersin Sergen, Fuat İlbey, Haydar Curacı, Hüseyin Toplar, Işık Soğukkuyu, Muharrem Sargın, Muharrem Çokyürekli, Ömer Altuntaş, Rıza Yanıkçolan, Sebahattin Çil, Eren Mert İlbey ve TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Spiker Sabahattin Gülümser'in özel performanslarıyla unutulmayacak bir akşam yaşanacak. "Zurnaların Çığlığı Festivali", bugün saat 20.30'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimizde birbirinden renkli etkinliklere imza atıyoruz. Şenliklerimiz kapsamında ülkemizin farklı bölgelerinden gelen zurna üstatlarımızı Turgutlu'muzda ağırlayacak, unutulmaz bir akşam yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimi 6 Eylül Salı günü saat 20.30'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleşecek olan 'Zurnaların Çığlığı Festivali'ne bekliyorum" dedi.