Manisa yerel: Turgutlu'da Zafer Bayramı Şenlikleri İçin Geri Sayım Başladı

Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde 9 gün sürecek "Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri", 30 Ağustos-7 Eylül arasında düzenlenecek.

İlçenin önemli kültürel etkinliklerinin başında gelen "Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri", 30 Ağustos Salı günü başlayacak, 7 Eylül Çarşamba günü sona erecek. Şenlikler kapsamında Zafer Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları, Zafer Bayramı Korteji ile başlayacak ve İrem Derici konseriyle devam edecek. Turgutlu'nun kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, İlyas Yalçıntaş konserleriyle kutlanacak. Manuş Baba ise 3 Eylül Cumartesi günü sevenleriyle buluşacak.

Turgutlu'daki hemşehri dernekleri iş birliği ile 31 Ağustos Çarşamba günü Makedonya ve Azerbaycan Kültürleri, 2 Eylül Cuma günü Karadeniz ve Erzurum Kültürleri, 4 Eylül Pazar günü Yörük ve Selendi Kültürleri, 5 Eylül Pazartesi günü Arnavut-Balkan ve Bitlis-Yöresel Doğu Kültürleri Gecesi düzenlenecek. 6 Eylül Salı günü ise sanatçı Serkan Çağrı'nın onur konuğu olacağı "Zurnaların Çığlığı Festivali" ile Turgutlulular müziğe doyacak. Şenlik boyunca çeşitli etkinlikler yurttaşların katılımına açık olacak.

Halkı şenliklere davet eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şunları söyledi:

"Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri'mize sayılı günler kaldı. Bu yıl da çok renkli, eğlenceli bir şenliğe imza atacağız. Dokuz gün boyunca her akşam bir etkinliğimizi hemşehrilerimizle buluşturacağız. Bununla birlikte Zafer Bayramı'mızı ve Turgutlu'muzun kurtuluşunun 100. yıl sevincini ve heyecanını hep birlikte yaşayacağız. 30 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimize tüm hemşehrilerimi davet ediyorum."