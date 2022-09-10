Manisa yerel haberleri: Salihli Kaymakamı Sağlam mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Manisa haberler... Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Yeşilkavak ve Köseali mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve şikayetlerini yerinde dinledi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Yeşilkavak ve Köseali mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve şikayetlerini yerinde dinledi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerinde incelemek üzere gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Yeşilkavak ve Köseali Mahalleleri ile devam etti. Kaymakam Sağlam'a Yeşilkavak ve Köseali Mahalle ziyaretlerinde Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Gültekin Aydoğuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç, İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Adem Alpaslan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Fen işleri Müdürü Emin Dikici, Gediz Elektrik Salihli Müdürü Servet Erdinç, Yeşilkavak Mahalle Muhtarı Yılmaz Özsoy, Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz ve mahalleli eşlik etti.

Vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Sağlam "Yeşilkavak ve Köseali Mahalle sakinlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledik ve sorunların çözümü noktasında notlarımızı aldık. Katkılarınız için teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA