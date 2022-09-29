Manisa yerel haberi... Turgutlu'da yaya geçidi orta çizgileri kırmızıya boyandı

Turgutlu'da yaya geçidi orta çizgileri kırmızıya boyandı

MANİSA - İçişler Bakanlığınca trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefleniyor. Turgutlu ilçesinde geleceğin bilinçli yaya ve sürücüleri, yaya geçitlerinde bayraklarla buluşarak trafikte yaya önceliğine dikkat çekti.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak "Yayalara Öncelik Duruşu, HAYATA SAYGI DURUŞU" sloganıyla gerçekleştirilen kampanya, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Arif Can Poyraz ilköğretim okulu önünde öğrenciler ve veliler ile birlikte düzenlendi.

Programda 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' sloganıyla yaya geçidi orta çizgisi kırmızıya boyandı. Programda öğrencilerle sohbet eden Turgutlu Kaymamı Selami Kapankaya, öğrencileri araç süren büyüklerini, yayalara karşı duyarlı olmaları konusunda uyarmalarını istedi. Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, "Bugün burada 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganıyla gerçekleştirilen kampanyada çocuklarımızla birlikte olduk. Onların bilinçlendirilmesi konusunda faydalı bir program oldu. Çocuklarımız çok zeki ve bu konuda hassas. Bu tür kampanyalara çocuklarımız ile birlikte yürütmek geleceğimiz açısından çok önemli." dedi.