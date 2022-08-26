Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa yerel haberi... Gördes Emniyet Amirliğinden 2 bin kişilik aşure hayrı

Yerel Haberler

Manisa yerel haberi... Gördes Emniyet Amirliğinden 2 bin kişilik aşure hayrı

Manisa haberine göre Gördes İlçe Emniyet Amirliği muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişilik aşure hayrı yaptı.

Gördes İlçe Emniyet Amirliği muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişilik aşure hayrı yaptı.

Gördes İlçe Emniyet Amirliğinin önünde yapılan aşure hayrına Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Gördes Emniyet Amiri Vekili Serdar Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, emniyet personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazanın ilk aşuresini Gördes İlçe Emniyet Amir vekili Serdar Kılıç servis yaptı. Emniyet Amiri Kılıç, "Bugünkü aşure hayrımızı bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadelede hayatlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimiz, gazilerimiz ve muharrem ayı dolayısıyla yapıyoruz. Emeği geçen ve destek sağlayan tüm emniyet personelime çok teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muhammet Akyol Serdar Kılıç Hisarcık Gördes Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title