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Manisa Lisesi 140. Yaşını Coşkuyla Kutladı

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Manisa Lisesi, 140. kuruluş yıl dönümünü bando eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle kutladı. Etkinliğe katılan 1200 öğrenci, eğitim camiası ve vatandaşlar coşkuyla yürüdü.

Manisa Lisesi'nden 140'ıncı yıla görkemli kutlama

Türkiye'nin en eski liselerinden biri olan Manisa Lisesi 140'ıncı kuruluş yıldönümünü bando eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle kutladı

MANİSA - Türkiye'nin en eski liselerinden biri olan Manisa Lisesi 140'ıncı kuruluş yıldönümünü ve cumhuriyetin 101. yaşını bando eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle kutladı. Korteje katılan 1200 Manisa Lisesi öğrencisine Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay da eşlik ederken vatandaşlar da alkışlarıyla öğrencilere destek verdi.

Türkiye'nin en eski liselerinden biri olan ve Türk siyaset tarihine yön veren Bülent Arınç ve Ekrem Pakdemirli, siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerin de mezunu olduğu Manisa Lisesi 140'ıncı yaşını kutladı. Okuldan başlayan ve yaklaşık 4 kilometrelik bir güzergahta okulun bando takımının eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kılıç, Abdullah Ölmez, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Emin Ercan, Süleyman Erdem, Manisa Lisesi Müdürü Ziya Çiçek, okul idarecileri, öğretmenler ve okulda eğitim öğretim gören 1200 öğrenci katıldı.

Bando eşliğinde yürüyen liseli öğrencilere bir çok vatandaş da gerek kaldırımlardan gerekse evlerinin balkonlarından alkışlarla destek verdi.

Okuldan Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyen Manisa Lisesi öğrencileri daha sonra şehrin en işlek caddesi olan Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinden okullarına yine bando eşliğinde dönüş gerçekleştirdi.

Manisa Lisesisin gerek Manisa gerekse Türkiye için önemli bir okul olduğunu belirten Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, "Cumhuriyetimizin 101. yılı etkinlikleri ve Türkiye Yüzyılı etkinleri dolayısıyla Manisa Lisemiz bando takımlarıyla öğretmen ve öğrencileriyle Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir etkinlik düzenlemek istedik. Yarın inşallah çok daha coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Aynı zamanda Manisa Lisemizin de 140'ıncı kuruluş yıldönümü. Hayırlısı olsun inşallah" dedi.

Manisa Lisesi 140. Yaşını Coşkuyla Kutladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL - Yerel

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