Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş Kula'da Esnafı Ziyaret Etti

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş Kula'da Esnafı Ziyaret Etti
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Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek emniyet hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu ve ardından çarşı esnafını ziyaret etti.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürü Aktaş çarşı esnafını da ziyaret etti.

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay ve personelle bir araya geldi. Ziyarette emniyet hizmetlerine dair değerlendirmelerde bulunan Aktaş, ilçedeki güvenlik durumu hakkında bilgi alarak ilçede yürütülen asayiş çalışmaları, trafik denetimleri ve genel güvenlik uygulamaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Emniyet Müdürlüğü ziyaretinin ardından ilçe merkezindeki esnafları ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Aktaş, gelen talep ve önerilerini dinledi.

Esnaf, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, İl Emniyet Müdürü Aktaş da toplum destekli polislik anlayışıyla halkla iç içe olmaya önem verdiklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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