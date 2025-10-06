Haberler

Manisa Hastanesi'nden Mesai Dışı Poliklinik Uygulaması

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, gündüz saatlerinde gelemeyen vatandaşlar için mesai dışı poliklinik uygulamasını başlattı. Her pazartesi 17.00-19.00 saatleri arasında Alkol ve Madde Bağımlılığı ile İç Hastalıkları Poliklinikleri hizmet verecek.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, toplumun ruh ve beden sağlığını koruma misyonu doğrultusunda, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla mesai dışı poliklinik uygulamasını hayata geçirdi.

Yeni uygulama kapsamında, hastaneye gündüz saatlerinde gelemeyen vatandaşlar artık her pazartesi günü 17.00-19.00 saatleri arasında belirlenen polikliniklerde muayene olabilecek. Mesai dışı hizmet kapsamında ilk etapta Alkol ve Madde Bağımlılığı Polikliniği ile İç Hastalıkları Polikliniği hasta kabulüne başladı. Bu sayede, bağımlılık tedavisi veya iç hastalıkları alanında desteğe ihtiyaç duyan bireyler, mesai sonrası saatlerde de sağlık hizmeti alabilecek. Randevu almak isteyen vatandaşlar, ALO 182 hattını arayarak veya www.mhrs.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi randevu sistemini kullanarak kolaylıkla başvuru yapabiliyor. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, mesai dışı poliklinik hizmetinin özellikle çalışma saatleri nedeniyle gündüz hastaneye başvuramayan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayacağı vurgulandı. Yönetim ayrıca, bu uygulamanın hem sağlık hizmetlerinin sürekliliğini artıracağını hem de hasta memnuniyetine olumlu katkı sunacağını belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
