Manisa haberleri: Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü Yerel Haberler Manisa yerel haberi... Manisa'nın Turgutlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü törenlerle kutlandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü törenlerle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri alanındaki törende Atatürk heykeline çelenkler sunuldu. Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ile Belediye Başkanı Çetin Akın günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Ardından halk oyunları ekibi tarafından gösteri ve tiyatro ekibi tarafından 'Küllerinden Doğan Kasaba' isimli oratoryo gösterisi sergilendi. Gösteriler vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi. Törene, Turgutlu Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Selami Kapankaya Çetin Akın Turgutlu Manisa Yerel Haberler

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