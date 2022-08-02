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Manisa haberleri | Akhisar Belediyesi Pamuk Yetiştiriyor

Manisa haberleri | Akhisar Belediyesi Pamuk Yetiştiriyor

Manisa haber: Akhisar Belediyesi, tarım arazilerini bu kez pamuk ekerek değerlendiriyor. Yıllarca boş duran belediyeye ait tarım arazileri son üç yıldır hem işlenerek canlı tutuluyor hem de belediye bütçesine ek gelir oluyor.

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Akhisar Belediyesi, tarım arazilerini bu kez pamuk ekerek değerlendiriyor. Yıllarca boş duran belediyeye ait tarım arazileri son üç yıldır hem işlenerek canlı tutuluyor hem de belediye bütçesine ek gelir oluyor.

Akhisar Belediyesi, kırsal kalkınmayı ve tarımsal ekonomiyi desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun göreve geldiği 2019 yılında çalışmalarına başladığı kırsal kalkınma hamlesi ile önceki dönem boş ve atıl kalan belediye arazileri tarımla değerlendiriliyor. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Daha önceden fiğ, mısır ve atalık karakılçık buğdayı ekip hasadını yaptığımız arazilerimizde şimdi de pamuklarımız büyümeye devam ediyor. Bu sayede yıllarca atıl duran belediye arazilerimizi tarımla değerlendirerek belediye bütçemize de ek gelir sağlıyoruz. Tarımın değerini biliyor ve Akhisar Belediyesi olarak gereken özeni veriyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bereketli olması dileğiyle" diye konuştu.

ANKA / Yerel

Besim Dutlulu Akhisar Yerel Haberler

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