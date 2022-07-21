Manisa haber... Turgutlu'da 'Hırsız' Rüzgarı

Turgutlu Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında ev sahipliği yaptığı 'Hırsız' oyunu tiyatroseverlerden tam not aldı.

İtalyan Yazar Dario Fo'nun 'Hırsız' isimli eserinden uyarlanan oyun Turgutlu'da sahnelendi. Usta oyuncu Füsun Demirel'in çevirisiyle Seyirtepe Tesisleri Amfi Tiyatro'da oynanan esere her yaştan Turgutlulu ilgi gösterdi.

'Hırsız' oyunuyla eğlenceli anlar yaşandığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şöyle konuştu:

"Sevgili hemşehrilerimiz, biliyorsunuz yaşanmayan bir alandı burası. Pandemi sonrasında bu dördüncü oyunumuz. Sizler, bizim bu oyunlarımıza destek verdiğiniz sürece ve izleyici olarak da katıldığınız sürece biz herkesin düşüncelerini özgür olarak söylemesi için ve sanatlarını yapmaları için alan yaratmaya devam edeceğiz. Ben verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum.

Her konuşmamda şunu söylemiştim; 'Belki çok büyük projelere imza atmıyoruz, o devasa binaları yapamıyoruz, bunlara gücümüz yetmiyor.' Ancak göreve geldiğimiz ilk andan itibaren çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğini yaşaması için hiçbir ilçe belediyesinin gerçekleştirmediği TURBEM Eğitim Merkezi'ni hayata geçirdik. İlk projemiz buydu. Orda çocuklarımızı üniversitelere, liselere, ara sınıflara hazırlık yapması ile ilgili mümkün olduğu kadar ücretleri çok alt sınırda tutarak, yalnızca ihtiyaçlarımızı karşılayacak ücretler alarak çocuklarımızın hayata tutunmasına, arzu ettikleri okullara ulaşmalarıyla ilgili destekler vermeye devam ediyoruz.

"İNSANA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bunun haricinde Atatürk Kültür Merkezi'ni kurduk. Orada da 21'inci kursumuzu açtık. Yani biz insana yatırım yapmaya devam ediyoruz. 30 yıl sonra Turgutlu'da biz Cumhuriyet Halk Partisi ile seçimi kazandık. O sosyal belediyeciliğin farkını da her geçtiğimiz gün gösteriyoruz.

Burdan da bir müjde vermek istiyorum. 30 Ağustos'ta başlayacak olan Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimiz İrem Derici ile başlayacak. 3 Eylül'de Manuş Baba konserimiz olacak, 7 Eylül'de İlyas Yalçıntaş, 29 Ekim'de gençlerimize Ceza'yı getiriyoruz. Tabii bu arada o dokuz günlük sürecek olan programda da çeşitli kültürlerimizi tanımak için derneklerimiz ile beraber geceler düzenliyoruz. Doğu kültürlerini yaşatacak olduğumuz bir gece olacak, bir gece balkan kültürlerini yaşatacağız. Sonrasında Erzurumlular, Bitlisliler gecemiz olacak. En güzeli de bir zurna festivalimiz olacak. Sizlere dokuz gün doyasıya enerjilerinizi atacak olduğunuz alanlar yaratacağım.

Ben hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Bu güzel oyunu sergileyen ekibimize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum."

ANKA / Yerel