Manisa Gölmarmara'da Orman Yangını

(MANİSA) - Manisa ili Gölmarmara İlçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Manisa ili Gölmarmara İlçesi Ozanca Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Saat 16.58'de çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri saat 17.08'de ilk müdahaleyi yaptı.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangına 3 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 3 su ikmal ve 3 dozer ile havadan ve karadan müdahale devam ediyor.