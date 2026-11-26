(MANİSA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde cep telefonlarının çekmemesi, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Telefon görüşmesi yapabilmek için kayalık alanlara ve yüksek tepelere çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, özellikle acil durumlarda iletişim kuramamaktan endişe duyuyor. Gökçeler Mahallesi Muhtarı Burhan Karagülle, sorunun çözümü için birçok kuruma başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

2026 yılının sonuna yaklaşılırken, Manisa'da bazı kırsal mahallelerde iletişim sorunu devam ediyor. Manisa kent merkezine yaklaşık 12 kilometre, İzmir'e ise 17 kilometre mesafede bulunan Yunusemre ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde cep telefonu sinyalinin yetersiz olması, mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyor. Telefon görüşmesi yapabilmek için yüksek tepelere ve kayalık alanlara çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, özellikle sağlık sorunları, yangın ve güvenlik gibi acil durumlarda ilgili birimlere ulaşmakta güçlük çekiyor. Kış aylarında nüfusu 50-60 civarında olan mahallenin nüfusu, yaz aylarında ise 300-350 kişiye kadar ulaşıyor.

MUHTARLARDAN GÖKÇELER'E DESTEK

Gökçeler Mahallesi'nde yaşanan iletişim sorununa dikkat çekmek ve mahalle muhtarına destek olmak amacıyla Yunusemre ilçesinde görev yapan muhtarlar da mahalleyi ziyaret etti. Hafsa Sultan Mahalle Muhtarı Zuhal Güneş, Mesir Mahalle Muhtarı Semra Geçer, Akmescit Mahalle Muhtarı Hayriye Karan, Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak, Demirci Mahallesi Muhtarı Ziyanur Bilge ve Karayağcıhacılar Mahallesi Muhtarı Azmi Conik, Gökçeler Mahallesi'ne giderek sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

"NE YAPTIYSAK BU İLETİŞİM SORUNUMUZA ÇÖZÜM BULAMADIK"

Gökçeler Mahallesi Muhtarı Burhan Karagülle, iletişim sorununun çözülmesi için birçok girişimde bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "Ne yaptıysak biz bu iletişim sorunumuza çözüm bulamadık. Manisa Bölge Müdürlüğü'ne başvurduk. 'O bölgede yatırım planımız yok' denildi. Telekom'un Ege Bölge Müdürlüğü'ne başvurduk. 'O bölgede yatırım planımız yok' denildi. BTK'nın Ege Bölge Müdürlüğü'ne başvurduk. 'Gerekli işlemleri yaptık' denildi. Yine sonuç alamadık. Hiçbir türlü sonuca ulaşamadık. İlgili partinin birkaç tane milletvekiliyle görüştük. Onlar da söz verdiler. Yine sonuç alamadık. Biz burada iletişimsizliği sonuna kadar yaşıyoruz. Bir hasta olsak ambulansa ulaşamıyoruz. Yangın olsa itfaiyeye ulaşamıyoruz. Örneğin 2 sene önce 2024 yılında yayla mevkiimizde bir yangın çıktı. Yangını ilk 4 tane köylü görüyor ve bir tanesi arabasına biniyor. Ta tepeye kadar gidiyor itfaiyeye ve ormana haber verebilmek için." dedi.

"ÖLÜYORSAK AMBULANSA ULAŞAMIYORUZ"

Mahallenin Manisa ve İzmir il sınırında bulunduğunu belirten Karagülle, iletişim hizmetlerinden faydalanmak istediklerini ifade ederek, "İzmir'e 17 kilometre, Manisa'ya 12 kilometrelik bir mesafedeyiz. Manisa-İzmir il sınırında olduğumuz bir bölge ama iletişimsizliği sonuna kadar yaşıyoruz. Biz sadece 5369 sayılı evrensel iletişim kanunu var. Bu kanundan faydalanmak istiyoruz. Bu kanun der ki devlet iletişimin olmadığı yerde bu imkanı sağlamak zorundadır. Biz sadece bu imkanın bize sağlanmasını istiyoruz. Köyümüz kışın belki 50-60 kişi ama yaz oldu mu 300-350 kişiye kadar çıkıyor. Manisa'ya 10 dakika, İzmir'e 15 dakikalık bir mesafedeyiz. Ama iletişimsizlik çok büyük bir sorun. Hiçbir türlü iletişimi sağlayamıyoruz. Ambulansa, itfaiyeye ulaşamıyoruz. Bir sorun olduğunda veya bir adli vaka olduğunda jandarmaya veya polise ulaşma imkanımız da çok zor. İlla belli bir yerlere kadar gidip belli bir tepelere çıkıp oralardan ancak iletişim sağlayabiliyoruz. Bu kadar yakın mesafede bu kadar iletişimsizliği biz sonuna kadar yaşıyoruz." diye konuştu.

"İLGİLİ KURUMLARDAN YARDIM DESTEK BEKLİYORUZ"

Yunusemre Aktif Muhtarlar Derneği Başkanı ve Demirci Mahallesi Muhtarı Ziyanur Bilge, özellikle acil durumlarda iletişim kurulamamasının ciddi bir sorun olduğunu belirterek, "Köyde gerçekten büyük bir problem var. Buradaki en büyük problem telefon çekmemesi, iletişimin olmaması. Bir hasta olduğunda, bir yangın olduğunda veyahut da acil bir durum söz konusu olduğunda 112'ye dahi ulaşalımaması gerçekten kötü bir olay. Bu konuyla ilgili devlet büyüklerimizden, ilgili kurumlardan yardım destek bekliyoruz." dedi.

"BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM NOKTASI BULUNMASI GEREKİYOR"

Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak da teknolojinin gelişmesine rağmen kırsal mahallelerde iletişim sorunu yaşanmasına dikkat çekerek, "21. yüzyılda olmamıza rağmen teknolojinin uzaya çıktığı halde, köyde telefon ve internetin çekmemesinden dolayı Gökçeler muhtarıma destek amacıyla biz buraya geldik. Muhtarımın çok çilesi var. Kışın, kar yağdığında burada bir kaza olmuş olsa, bir yangın olmuş olsa, bir hasta olmuş olsa nereye ulaşabilecekler? Bunun için bakanlarımıza, Cumhurbaşkanı'mıza çağrıda bulunuyorum. Bir an önce çözüm bulunması gerekiyor." dedi.

Kaynak: ANKA