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Manisa Gazeteciler Cemiyeti Lokma Hayrı Düzenledi

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Manisa Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında hayatını kaybeden gazeteciler için lokma hayrı düzenledi. Lokma hayrında konuşan Manisa Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ali Filizkan, gazetecilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında hayatını kaybeden gazeteciler için lokma hayrı düzenledi.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti önünde yapılan hayırda dökülen lokmalar vatandaşlara ikram edildi. Lokma hayrında konuşan Manisa Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ali Filizkan, "Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyoruz ancak gazeteciler olarak bir bayramı daha sorunlarla karşıladık. Meslek yasası, düşen ilan gelirleri, kapanan gazeteler ve işsiz kalan gazetecilerimiz var. Bu konu hakkındaki görüşlerimizi ve çözüm önerilerimizi defalarla milletvekillerimiz başta olmak üzere ilgililere ilettik. En kısa sürede çözüm bekliyoruz. Sorunlarımız çözülmezse daha çok gazete kapanacak, daha çok arkadaşımız işsiz kalacak." dedi.

Lokma hayrı ile başta Manisa'da olmak üzere hayatını kaybeden gazetecileri anmak istediklerini dile getiren Filizkan, ebediyete irtihal eden gazetecilere de Allah'tan rahmet diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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