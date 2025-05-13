Manisa'dan Hac Kafilesi Uğurlandı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Selendi ilçesinden hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan 20 kişilik kafile, düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı.

2025 yılı hac organizasyonu kapsamında Selendi ilçesinden hacca gidecek 20 kişilik kafile için Selendi Merkez Yeni Camii'nde uğurlama töreni düzenlendi. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından ilahiler ve kasideler seslendirildi. Programda konuşan Selendi İlçe Müftüsü Derviş Makas, "Hac vazifelerini yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacı adaylarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hacı adaylarımızdan, bizler için dua etmelerini ve selamlarımızı götürmelerini arzu ediyoruz. Allah herkese hacca gitmeyi nasip etsin. Kutsal topraklara ilk kez gidecek olanlar, oranın manevi atmosferiyle büyük bir heyecan yaşayacaktır" dedi.

Törende aileler, hacı adaylarını gözyaşlarıyla uğurlarken, hacı adayları da helallik isteyerek vedalaştı. - MANİSA