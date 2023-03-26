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Manisa'dan gönderilen 2 bin gıda kolisi Altınözü'ne ulaştı

Yerel Haberler

Manisa'dan gönderilen 2 bin gıda kolisi Altınözü'ne ulaştı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedeler için yola çıkarılan 2000 gıda kolisi, Hatay'ın Altınözü ilçesine ulaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedeler için yola çıkarılan 2000 gıda kolisi, Hatay'ın Altınözü ilçesine ulaştı. Gıda kolilerinin, Altınözü Kaymakamlığı koordinesinde afetzedelere ulaştırılacağı belirtildi.

Manisa Valiliği koordinesinde Manisa'da ağırlanan depremzedeler ile afet bölgesindeki vatandaşlara Ramazan ayı boyunca yapılacak yardım ve destekler konusunda gerçekleştirilen toplantının ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremin en çok etkilediği bölgeler arasında yer alan Hatay'ın Altınözü ilçesine 2 bin paket gıda kolisi gönderdi. Manisa'dan yola çıkan gıda kolisi yüklü tır, Hatay'ın Altınözü ilçesine ulaştı. Gıda kolilerinin Altınözü Kaymakamlığı koordinesinde afetzedelere ulaştırılacağı belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak afetzedelerin her zaman yanında olduklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, afetzedelere desteklerin devam edeceğini söyledi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Altınözü Manisa Hatay Yerel Haberler

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