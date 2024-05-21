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Manisa'da Yılın Ebesi ve Hemşiresi Vali Ünlü'yü Ziyaret Etti

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Ebe ve Hemşireler Haftası sebebiyle Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Erol Karaca, Manisa'da yılın ebesi ve hemşiresi seçilen sağlıkçılarla birlikte Vali Enver Ünlü'ye ziyarette bulundu. Heyet, Vali Ünlü'ye kutlamalar hakkında bilgi verirken, yılın ebe ve hemşiresi seçilen sağlık çalışanlarını tebrik etti.

Ebe ve Hemşireler Haftası sebebiyle Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Erol Karaca, Manisa'da yılın ebesi ve hemşiresi seçilen sağlıkçılarla birlikte Vali Enver Ünlü'ye ziyarette bulundu.

5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kutlamaları hakkında Vali Ünlü'ye bilgi veren heyet, Kula Devlet Hastanesi'nde görevli Esma Kurcan'ın Manisa'da "Yılın Ebesi", Manisa Şehir Hastanesi'nde görevli Latife Demir'in "Yılın Hemşiresi" seçildiğini, uzun yıllar Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan ve emekli olan Mürvet Benli'nin 2024 yılının onur hemşiresi ödülü aldığını belirtti. Gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı ebe ve hemşireler ile tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Vali Enver Ünlü, yılın ebe ve hemşiresi seçilen Esma Kurcan, Latife Demir ve Mürvet Benli'yi tebrik etti.

Heyet ziyarette, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından verilen üzerinde "İnsanlık Merhamet Üzerine Kuruludur" yazılı tabloyu Vali Ünlü'ye takdim etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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