Manisa'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Manisa'da, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Manisa Kadastro İl Müdürü Mustafa Aktürk, Şehzadeler Tapu Müdürü Ramazan Sağlam, Yunusemre Tapu Müdürü Hakan Öztürk ve kadastro ve tapu müdür yardımcıları, kurumun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çalışanların da katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kadastro İl Müdürü Mustafa Aktürk, törende yaptığı açıklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün iki asra yakın bir süredir mülkiyetin teminatı olduğunu vurguladı. Aktürk, "Genel Müdürlüğümüz, 23 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, 973 Tapu Müdürlüğü ve 81 Kadastro Müdürlüğü ile ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 15 milyon civarında işlem hacmi ile 25-30 milyon kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak işlem yaptığı, devletin vatandaşa bakan yüzü olarak tanımlayabileceğimiz 177. kuruluş yıl dönümünü kutlayan köklü bir kurumdur" dedi.

Aktürk, açıklamasının devamında kurumun vizyonu ve teknolojik gelişmeleri hakkında bilgi verdi. Aktürk, "Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider kurum olma vizyonumuzla tam 177 yıldır siz vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Aktürk, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün, Webtapu, Tapu Takas, E-Haciz, E-terkin, Parsel Sorgulama, E-Randevu, Türkiye Tapu, 3 Boyutlu Kadastro, MEGSİS, Yetki Alanı Dışı Tapu İşlemi gibi projelerle vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için altyapısını sürekli geliştirdiğini belirtti. Son olarak, Webtapu Sistemi Projesi ile "İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülü"ne layık görüldüklerini ekledi.

Aktürk, konuşmasında ayrıca kurumun çalışanlarının ve vatandaşların işlemlerini en kısa sürede tamamlamaları için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bu yoğunluğun yansıması olarak saniyede ortalama bir işlem gerçekleştiriyoruz. Bu işlemler neticesinde Türkiye'de en çok harç geliri elde eden kurumuz. Fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımız sayesinde önemli projeler hayata geçti." dedi.

Tapu Başvuru Sorgulama ile Tapu Müdürlüğüne gitmeden başvuru işlemlerinin internet üzerinden takip edilebildiğini, Güvenilir Hesap projesi ile alım satım işlemlerinde para transferinin güvenli bir şekilde yapılabildiğini kaydeden Aktürk, Sanal Müze projesi ile yüzlerce yıllık arşivlerin halkla paylaşıldığını ve 3B Şehir Modelleri Üretimi ile gayrimenkul alım satım süreçlerinde detaylı bilgilere erişimin sağlandığını anlattı.

Aktürk, konuşmasını Tapu ve Kadastro Teşkilatı'nın 177. yıl dönümünü kutlayarak ve kurumun gelişimine katkı sağlayan tüm çalışanlara ve vatandaşlara teşekkür ederek sonlandırdı. - MANİSA