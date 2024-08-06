Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
(MANİSA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Alifakı Mahallesi bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Saat 16.12 de çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal, 1 dozer ve 3 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale etti.
Söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.