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Manisa’da makilik alanda yangın... Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Manisa’da makilik alanda yangın... Havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi'nde saat 17.47'de makilik alanda yangın çıktı. İlk müdahale 10 dakika içinde yapıldı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı. Çalışmalara 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer katılıyor. Yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirilirken, kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

(MANİSA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Turgutlu ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi'nde saat 17.47'de makilik alanda yangın çıktı. Yangına ilk müdahale 10 dakika içerisinde gerçekleştirilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı. Çalışmalara 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer katılıyor.

Yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirilirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak amacıyla müdahalesi sürüyor.

Kaynak: ANKA
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