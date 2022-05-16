Manisa'da mahallelerin ulaşım sorunu çözüme kavuştu - Haberler

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezine ulaşım noktasında bir takım sıkıntılar yaşayan Uzunlar- Manisa ve Uzunburun- Manisa hattına kırmızı otobüsleri sokarak, vatandaşların sorununa son verdi.

İl genelinde toplu taşıma noktasında da hizmetlerini aksatmadan yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi sınırlarındaki Uzunlar- Manisa ve Uzunburun- Manisa hattındaki toplu ulaşım sıkıntısını da çözüme kavuşturdu. Yapılan planlamaların ardından bölgede kırmızı otobüsler faaliyete başlarken, vatandaşlar da memnuniyetlerini paylaştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların ulaşım noktasında herhangi bir sorunla karşılaşmaması için yoğun bir şekilde çalışma yürüttüklerini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Uzunlar-Manisa ve Uzunburun-Manisa hattında da kırmızı otobüslerimizi hizmete alarak, burada yaşayan vatandaşlarımızın Manisa merkezine ulaşımı noktasında yaşadıkları sıkıntıları çözüme kavuşturduk. Uzunlar, Asmacık, Recepli, Sakallı, Demirci, Gökbel, Uzunburun, Gürle, Emlakdere, Kayapınar, Beydere, Şamar, Telekler ve Sarınasuhlar mahallelerinde yaşayan hemşehrilerimiz, belirtilen saatlerde ulaşım hizmetimizden yararlanabilecekler. Hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel