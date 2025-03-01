Manisa'da 'Güçlü Aile, Güçlü Millet' toplantısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi sebebiyle Vali Vahdettin Özkan başkanlığında "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi sebebiyle Vali Vahdettin Özkan başkanlığında "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türk toplumunun en önemli kurumu olan ailenin korunması ve güçlendirilmesinin önemini vurgulayan Vali Özkan, "Güçlü bir millet olabilmenin temeli güçlü bir aile yapısı kurmakla mümkündür" dedi.

Vali Özkan, ailenin güçlendirilmesi ve korunması için toplumda bir farkındalık oluşturulması ve vatandaşların bu konuda daha bilinçli hale getirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi, aile içi dayanışmanın artırılması amacıyla yapılan ve yapılacak çalışma ve projeler değerlendirildiği toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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