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Manisa Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda aile yapısının korunması, çocukların dijital dünyanın risklerinden uzak tutulması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda Manisa'da yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

İlin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan 2025-2028 Manisa İl Eylem Planı kapsamında belirlenen hedefler, faaliyetler ve kurumlar arası iş birliği süreçleri görüşüldü. Ayrıca 2026 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen faaliyetler ve eylem planının uygulanma sürecindeki çalışmalar değerlendirildi.

"Dijital dünyanın risklerine karşı ailelerimizi ve çocuklarımızı korumalıyız"

Toplantıda dijital dünyanın aile yapısı, aile içi iletişim ve çocukların gelişimi üzerindeki etkilerine dikkat çeken Vali Vahdettin Özkan, dijitalleşmenin sunduğu imkanların yanı sıra aileler ve çocuklar açısından çeşitli riskleri de beraberinde getirdiğini belirtti.

Dijital ortamlara erişimin kolaylaşmasıyla ailelerin farklı risklerle karşı karşıya kalabildiğini ifade eden Vali Özkan, "Günümüzde dijital ortamlara erişimin kolaylaşmasıyla birlikte ailelerimiz farklı risklerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu durum, ailelerin yanı sıra kamu kurumlarımızın ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğunu artırmaktadır. Dijital dünyadaki riskleri doğru okuyabilmek, tehdit unsurlarını zamanında tespit etmek ve bunlara karşı etkili müdahale araçlarını geliştirmek büyük önem taşımaktadır. Anne ve babalarımızın, ailelerimizin ve görevli kamu kurumlarımızın bu konuda bilinçli ve duyarlı olması kadar, gerekli tedbirleri uygulamaya geçirmesi de hayati önemdedir" dedi.

Kurumlar arası iş birliği vurgusu

Ailelerin dijital risklerden korunmasının kurumlar arası iş birliğiyle mümkün olabileceğini vurgulayan Vali Özkan, eğitim ve rehberlik faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Çocukların dijital ortamlardaki risklere karşı bilinçlendirilmesi ve ailelerin doğru yönlendirilmesinin önemine değinen Özkan, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzün rehberlik hizmetleri, sağlık kuruluşlarımızın ve aile hekimlerimizin destekleyici çalışmaları ile kolluk birimlerimizin önleyici faaliyetleri bu mücadelenin önemli unsurlarıdır. Tüm kurumlarımızın kendi görev alanları doğrultusunda koordinasyon içerisinde hareket etmesi, risklerin önlenmesi ve gerektiğinde etkin müdahale edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Vali Özkan, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla Manisa İl Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı