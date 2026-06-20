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Selendi'de hayırseverlerin yaptırdığı Aloşlar Camii ibadete hazır

Selendi'de hayırseverlerin yaptırdığı Aloşlar Camii ibadete hazır
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Manisa'nın Selendi ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yapılan 120 kişilik Aloşlar Camii, din görevlisi lojmanıyla birlikte Müftülüğe teslim edildi. Kısa sürede ibadete açılması bekleniyor.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesi'nde hayırseverlerin destekleriyle yapımı tamamlanan 120 kişilik Aloşlar Camii, düzenlenen törenle Selendi İlçe Müftülüğü'ne teslim edildi. Bünyesinde din görevlisi lojmanı da bulunan cami, kısa süre içerisinde ibadete açılacak.

Mollaahmetler Mahallesi'nde "Sütçü Nurullah" olarak tanınan Dernek Başkanı Nurullah Kakız'ın öncülüğünde 2023 yılında yapımına başlanan Aloşlar Camii tamamlandı. Modern mimarisiyle dikkat çeken ve aynı anda 120 kişinin ibadet edebileceği cami, mahallede önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Sadece ibadet alanından oluşmayan projede, din görevlilerinin kullanımına yönelik lojman da inşa edildi. Yapımı tamamlanan cami, düzenlenen törenle Dernek Başkanı Nurullah Kakız tarafından Selendi İlçe Müftüsü Derviş Makas'a teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan yetkililer, caminin yapımına katkı sunan hayırseverlere teşekkür ederek, eserin mahalle halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mahalle sakinleri ise yeni caminin ibadete açılacak olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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