Manisa CBÜ'de Kurban Bayramı öncesi geleneksel bayramlaşma

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kurban Bayramı öncesi personeller arasında bayramlaşma töreni düzenledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kurban Bayramı öncesinde düzenlediği bayramlaşma programlarıyla akademik ve idari personelini bir araya getirerek kurumsal dayanışma ve aidiyet duygusunu güçlendirdi. Üniversitenin köklü gelenekleri arasında yer alan bayramlaşma geleneği çerçevesinde gerçekleştirilen programlar, üniversite mensupları arasında birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün gelişmesine katkı sundu.

Bayramlaşma programı; Şehzadeler Yerleşkesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi fuaye alanında başlayarak, Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimlik katı ve Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Dumanlıdağ Restoran'da devam etti.

Törenlere; Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Çetin ve Prof. Dr. Oktay Üçer, Genel Sekreter Erhan Doğan ile birlikte dekanlar, müdürler ve çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, her bir yerleşkede yaptığı konuşmalarda bayramların toplumsal birlik, kültürel süreklilik ve manevi değerler açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, Kurban Bayramı'nın yardımlaşma, paylaşma, birlik ve beraberlik ile hoşgörü ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı müstesna zamanlardan biri olduğunu ifade etti. Rektör Kibar, bu bayramın insanlar arasında daha fazla yakınlaşmaya, dayanışma ruhunun güçlenmesine ve kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olmasını diledi.

Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine ve bütün insanlığa barış, sevgi, huzur ve bereket getirmesini temenni eden Rektör Prof. Dr. Kibar, "Üniversitemizde geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz kariyer fuarı da birlik ve dayanışmanın güzel örneklerinden biri oldu. Tüm akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin katkı ve destekleriyle son derece başarılı ve verimli iki gün geçirdik. Öğrencilerimizden ve dışarıdan katılım sağlayan misafirlerimizden çok güzel geri dönüşler aldık. Eminim sizler de bu güzel atmosferi ve ortaya çıkan güçlü sinerjiyi yakından hissettiniz.

Bu anlamlı organizasyona sunduğunuz emek, özveri ve katkılar için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Emeğinize, gayretinize sağlık" dedi.

Son olarak, başta üniversite çalışanları ve aileleri olmak üzere herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayan Kibar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar temennisini yineleyerek hayırlı bayramlar dileklerini iletti.

Törenler, bayramlaşmaların ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı