Final maçına çıkacak olan Konyaspor, Antalya'ya dualarla uğurlandı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalya'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Konyaspor, edilen duaların ardından Antalya'ya uğurlandı.

KONYASPOR ANTALYA'YA DUALARLA UĞURLANDI

Antalya'ya hareket öncesinde Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri, Kayacık Tesisleri'nde takımla bir araya geldi. Vali Akın ve Başkan Altay, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker ile yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü İlhan Palut'a başarı diledi. Edilen duanın ardından yeşil-beyazlı kafile, taraftarların meşale ve tezahüratları eşliğinde yola çıktı. Çok sayıda taraftar, oluşturdukları araç konvoyuyla takım otobüsüne kent çıkışına kadar eşlik ederek, sevgi gösterilerinde bulundu.

''HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK''

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, tek hedeflerinin kupayı şehre getirmek olduğunu belirterek, "Hedefimiz kupayı kazanmak. İnşallah amacımıza ulaşacağız ve kupayı Konya'mıza getireceğiz. Bu yolda Konyaspor'umuza başarılar diliyorum." dedi.

''İNŞALLAH ŞEHRİMİZİ MUTLU EDERİZ''

Teknik Direktör İlhan Palut da kendilerini yalnız bırakmayan camiaya teşekkür ederek, "Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. En iyisini yapmak için gidiyoruz. İnşallah şehrimizi mutlu ederiz." ifadelerini kullandı.

MAÇ NE ZAMAN?

Konyaspor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

