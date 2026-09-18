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Manisa Akhisar'da 110 bin 60 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Manisa Akhisar'da 110 bin 60 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Manisa Akhisar'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 110 bin 60 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(MANİSA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 110 bin 60 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin sokak çalışmalarında A.Y. (42), Y.G. (41) ve S.N.Y.'nin (21) uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Polis tarafından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilere ait 2 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 110 bin 60 sentetik ecza hap ele geçirildi. A.Y., Y.G. ve S.N.Y gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve S.N.Y. çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı. Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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