Manavgat'ta hırsızlık olaylarına karışan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan bir kişi, JASAT ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda Side'de kaldığı otelde başkasına ait kimlikle yakalandı.

Side'de camını zorlamak suretiyle girilen iş yerinden 2 adet laptop, 6 bin TL dolayında para ve 1 adet cep telefonu; Sarılar Mahallesi'nde 1 adet motosiklet çalınması olaylarının ardından jandarma ekipleri hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı yerlerde ve çevresinde güvenlik kameralarını izlemekle işe başlayan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri, her iki hırsızlık olayının da Muhammed Arıkan isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Birçok suçtan aranma kaydının ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenen şüpheli, Side'de başkasına ait kimlikle konakladığı otelde yakalanırken, odasında yapılan aramada Side'deki iş yerinden çaldığı 2 adet laptop, cep telefonu ve 4 bin TL ele geçirildi. Suçunu itiraf eden şüphelinin verdiği bilgi doğrultusunda Sarılar Mahallesi'nden çaldığı motosiklet de bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Manavgat şehir merkezinde 5 ayrı hırsızlık olayının da faili olduğu belirlenen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA